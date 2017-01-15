نشرة المساء من اخبار مصر

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الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3500 معتمر عقب أداء مناسك العمرة
مدبولى يبحث البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية الوراق" لـ30 يوليو
وزارة التضامن تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء للخمس علاوات
"النواب": إرجاء الموافقة النهائية على زيادة المعاشات للثلاثاء
افريقية النواب تستمع لخطة وزارة الاثار حول الترويج لمصر سياحيا
البرلمان يرجئ موافقته النهائية على تعديل قانون مكافحة المخدرات
مدبولى يتابع تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة فى مجال الطيران
مدبولى يناقش الخطة المستقبلية لمصر للطيران مع الفريق يونس المصرى
الامن القومى بالنواب توافق على تعديلات بقانون الجنسية
مجلس الوزراء : "الإعلام الأجنبي" يؤكد التحسن في وضع الاقتصاد المصري
البرلمان يحيل الى مجلس الدولة تعديلات قانون المحكمة الدستورية
البرلمان يوافق على مجموع مواد بتعديل قوانيبن الهيئات القضائية
عبد العال: حريصون على وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية
رئيس وزراء الهند يتعهد بدعم سريلانكا بعد تفجيرات عيد الفصح
وزير الداخلية التونسي: يجب التنسيق بين كل البلدان لمكافحة آفة الإرهاب
فوز منتخبي الرجال والسيدات لكرة القدم بألمانيا يتصدر عناوين الصحف
منتخب مصر للأثقال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته ببطولة العالم للناشئين
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