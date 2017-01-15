رئيس الوزراء يلتقى وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الالمانى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيرد مولر"، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الالمانى.

وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى برلين.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التى حققها الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى، سواء على مستوى التعاون الثنائى من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع كبريات الشركات الألمانية، أو الاتفاقيات والشراكات التى أبرمها القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الألمان.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا لتفعيل التعاون فى الفترة القادمة فى مجالات النقل، وتوطين صناعة السيارات، وتطوير السكك الحديدية، وتكثيف التعاون فى مجال التدريب المهنى.

من جانبه، اعرب الوزير الألمانى عن تقديرهم للتعاون الجارى مع مصر، مؤكداً أنه سيتابع مع المسئولين المعنيين تنفيذ التعاون فى المجالات المقترحة.

وتجدر الإشارة الى ان الوزير مولر حرص على ان يظهر فى الصورة التى التقطها مع رئيس الوزراء ممسكاً بالعدد الترويجي عن الاستثمار فى مصر والذى تم توزيعه خلال المنتدى، وذلك كنوع من إظهار الإعجاب والتقدير والمساندة للاستثمار فى مصر.



