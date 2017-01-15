إنشاء 12 دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري بالمحافظات

أصدر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قرارا بإنشاء 12 دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.



نشرت صحيفة (الوقائع المصرية) اليوم الأحد، أسماء الدوائر الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الدولة، والتي تضمنت دائرة بمحافظة بني سويف ومقرها مجلس الدولة بمدينة بني سويف، ودائرة بمحافظة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم، دائرة بمحافظة المنوفية ومقرها شبين الكوم، ودائرة بمحافظة البحيرة ومقرها دمنهور، ودائرة بمحافظة الغربية ومقرها بطنطا، ودائرة بمحافظة كفر الشيخ ومقرها كفر الشيخ، ودائرة بمحافظة بورسعيد ومقرها بورسعيد، ودائرة بمحافظة دمياط ومقرها بمدينة رأس البر، ودائرة بمحافظة الشرقية ومقرها بمدينة الزقازيق، ودائرة بمحافظة أسيوط ومقرها بمدينة أسيوط، ودائرة بمحافظة سوهاج ومقرها بمدينة سوهاج، ودائرة بمحافظة قنا ومقرها بمدينة قنا.

وجاء قرار رئيس مجلس الدولة، عقب الإطلاع على قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى.



