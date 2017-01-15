مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية عن افريقيا

فازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا، لمدة عامين 2020 - 2021، للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979، وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 50 دولة إفريقية،شملت المناطق الإفريقية الخمس: "شمال إفريقيا، شرق إفريقيا، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا، جنوب إفريقيا"؛ لتشكيل هيئة المكتب،بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الإفريقية الخمس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا يومي 14و15 نوفمبر 2019، تحت شعار"إطلاق التقدم الإفريقي نحو القضاء على الفقر والحد من عدم تكافؤ الفرص".

من جانبه، أكد الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون ال مصر يين بالخارج، أن فوز مصر برئاسة اللجنة يعزز الدور الريادي ال مصر ي بالقارة الإفريقية، في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، كما يعظم سبل دعم القارة الإفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.