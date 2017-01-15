اهم احداث اليوم السبت 16 نوفمبر













فى اجتماع رئاسى ضم رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.





السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لترسيخ الاستقرار الأمني وضبط الأسعار

وفى نشاط رئاسى اخر ... استقبل الرئيس السيسي وفداً من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية حيث جرى بحث سبل تعظيم التعاون في مجال التعليم والثقافة بين مصر ورومانيا، خاصةً من خلال تبادل الأبحاث العلمية والمنح الدراسية، فضلاً عن إقامة اتفاقيات توأمة لتسهيل التعاون الأكاديمي بين جامعة بوخارست وعدد من الجامعات المصرية ذات التخصصات الدراسية المماثلة.





بالصور..السيسي يبحث سبل التعاون بمجال التعليم مع وفد جامعة بوخارست





بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العالم بكل دوله وشعوبه وأفراده، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.







شيخ الأزهر: التسامح مبدأ إنساني يجب أن يحكم العلاقات بين البشر

من جانبه ... أكد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام أن الإسلام دين التسامح والرحمة ويدعو دائما إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجبا دينيا وضرورة إنسانية.





مفتي الجمهورية: الإسلام يدعو لنشر التسامح والعيش المشترك بين الجميع

ومن انبائنا المحلية ... أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.





"التموين": تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر المقبل





دوليا ...ارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين, إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر في (سيرجان) البارحة وسقوط 4 متظاهرين في مدينة (المحمرة) جنوب إقليم (الأهواز) بالإضافة إلى 13 جريحا.





ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 5 أشخاص

كما أضرم محتجون إيرانيون, اليوم السبت, النيران بمقر للشرطة في مدينة كرج شمال غرب العاصمة طهران خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الوقود في البلاد.





إضرام النيران بمقر للشرطة في مدينة كرج شمال غرب طهران

تأتى لك التطورات فيما افادت الانباء بانقطاع الإنترنت عن بعض خطوط الجوال في العاصمة الإيرانية طهران.





انقطاع الإنترنت في العاصمة طهران

والى لبنان حيث قام النشطاء وقادة الاحتجاجات اعتبارا من صباح اليوم ببدء تحركات حاشدة تضم مواكب سيارة انطلاقا من عكار، لاستعادة زخم الحركة الاحتجاجية، وللتأكيد على الوحدة الوطنية اللبنانية بين كافة المناطق والطوائف، ولإعلان الرفض الشعبي لما اعتبروه "محاولات ترهيب المواطنين وتخويفهم من احتمالية اندلاع حرب أهلية جديدة جراء استمرار المظاهرات والاحتجاجات".





المتظاهرون اللبنانيون يجوبون البلاد في موكب "بوسطة الثورة"





والى الجزائر حيث وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر، اليوم السبت "ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية" في العاصمة، وفق مشاهد بثتها قناة خاصة عشية بدء الحملة الانتخابية.





المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر يوقعون "ميثاق اخلاق الحملة"

اقتصاديا ... أكدت وزارة المالية ارتفاع حصيلة الإيرادات السياحية بمصر بنحو 28.2% لتصل إلى 12.5مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.





المالية: 28.2% ارتفاعا في الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي

اقتصاديا ايضا ... أكد بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" أن مصر لا تزال تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 5% مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة, مضيفة "وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية".





بلتون فاينانشيال: مصر تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي

رياضيا ... صعد لاعب التنس محمد صفوت إلى الدور النهائي لبطولة " تشالنجر هلسنكي"، المقامة في فنلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري .





محمد صفوت يتأهل لنهائي بطولة "تشالنجر هلسنكي" للتنس

رياضيا ايضا ... يبدأ منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم السبت، الاستعداد لمباراة نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى ستقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.





المنتخب الأوليمبى يبدأ الاستعداد لموقعة نصف نهائى أمم أفريقيا





رياضيا كذلك يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأول فى جزر القمر، استعدادا لمواجهة المنتخبين يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.





اليوم .. المنتخب يخوض مرانه الأول فى جزر القمر



وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن فى مصر : القاهرة الصغرى 19 - العظمى 26 ، والإسكندرية 20 - 26، والعريش 16 - 26، وشرم الشيخ 22 - 29، والغردقة 21 - 28، وسوهاج 16 - 27، والأقصر 18 - 27، وأسوان 19 - 28، وشلاتين 21 - 28 ابو رماد، وحلايب 22 - 26.





طقس الأحد معتدل نهارا..والقاهرة 26

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