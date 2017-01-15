القوى العاملة بالنواب تعقد لقاء عاجل مع الحكومة لحل 3 أزمات للعمال

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي بعقد لقاء عاجل خلال ١٥ يوما مع وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية والصحة والسكان والأوقاف و التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة ووضع حلول لها بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الذى ناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وقال المراغي إنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.



