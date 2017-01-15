التضامن: غدا استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الجتماعى عن عودة العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي اعتبارا من غد الأربعاء وذلك في 220 مكتبا للتأهيل الاجتماعى، عقب تعليق العمل بها في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت القباج،علي توفير الدعم الكامل لها واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوفيرالكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد قامت بتعليق العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا وأن يوم الأربعاء القادم سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور .

وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة والتمكين الإقتصادى لهم، أيضاً توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم ، وخلق وعى مجتمعى داعم لدمج ذوى الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالاضافة الى تقديم مساعدات نقدية للأفراد التى تعانى من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج ولديهم عجز كلى أوإعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

وأكدت القباج أن الوزارة قامت بتشغيل وتفعيل الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة، حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارات من 15 يوليو الجارى.

وأشارت القباج أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس حتى 18 مارس، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم .



