فيديو..المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي:الفساد يعمل على تعطيل التنمية

قال بيجوتو مياروم رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ والتي ألقتها نيابة عنه المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي - إن المجلس الاستشاري كجهاز قاري معني بالنهوض بمكافحة الفساد في القارة ، وتم ذلك عند اعتماد اتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد في يونيو عام 2003 واعترفت هذه الاتفاقية بالآثار السلبية للفساد على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا.







وأشار إلى أن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعمل على تعطيل التنمية في أفريقيا بشكل كبير ولابد من القضاء عليه تماما ، لافتا إلى أن عام 2018 كان هو تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وتم توقيع 49 دولة عليها وصدق عليها 40 دولة مما يمثل 70% من إجمالي أعضاء الاتحاد الإفريقي.





وتابع :إن الذين يراقبون توجهات مكافحة الفساد في إفريقيا قد قاموا بوضع دراستين حول أفضل الممارسات الإقليمية في القارة لمناهضة الفساد وإجراءات إنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد ، ومنذ اعتماد الاتفاقية تم إحراز تقدم في إنفاذ بنود الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها ، حيث قامت بإصدار قوانين واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد وفقا لأحكام الاتفاقية والتي تتضمن إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد وسن القوانين ووضع استراتيجيات المكافحة.



