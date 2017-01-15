بالصور.. جهود دبلوماسية مكثفة لترشح مصر لعضوية "الإيكاو"

قام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا، بزيارة لمقر المنظمة بمدينة مونتريال يوم الجمعة ٦ سبتمبر الجارى وذلك في إطار الترويج للترشيح المصرى لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) في الانتخابات المزمع عقدها في نهاية شهر سبتمبر الجار.

يأتى ذلك استعداداً للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العامة للمنظمة بوفد يترأسه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى.

وقد شهد نشاط السفير المصرى لقاءات مكثفة، شملت أمين عام منظمة الإيكاو، ورئيس مجلسها التنفيذي، والمشاركة في حفل استقبال دعت إليه الدول الأفريقية الثماني المرشحة لعضوية مجلس المنظمة، وذلك بحضور مندوب مصر الدائم لدى المنظمة اللواء أحمد حسين. وقد استهدفت جميع تلك اللقاءات الترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثانية للفترة من 2020-2022.

وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش الزيارة، أعرب عن تطلعه لفوز مصر في تلك الانتخابات الهامة، مشيراً إلى أن قوة الترشيح المصري تأتي من كونها حظيت بدعم المنظمة العربية للطيران المدني "آكاو" والهيئة الأفريقية للطيران المدني "أفكاك"، باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في الفئة الثانية لعضوية المجلس عن شمال أفريقيا وتتمتع بتأييد ودعم كل من المجموعتين العربية والإفريقية. ويضاف إلى ذلك، ما تتمتع به مصر من علاقة قوية وممتدة مع المنظمة الدولية للطيران المدنى منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودورها الفعال والمحوري في مجالي السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.

وأختتم السفير المصرى تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدها بمقر الإيكاو عكست وضع مصر الخاص والمؤثر في دعم نشاط وأهداف المنظمة، وما تحظى به من تقدير على جميع المستويات، معرباً عن أمله في أن يُكلل الجهد المبذول بالنجاح في الانتخابات القادمة.



























