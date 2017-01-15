أمين "البحوث الإسلامية": يجب مراعاة الحدود الفكرية خلال طرح القضايا

قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن علماء اليوم مطالبون بمخاطبة الناس بأساليب متعددة مع مراعاة الحدود الفكرية في طرح القضايا وألا يخاطبوهم بمستوى فكري واحد عند طرح القضية أو المسألة.



وأضاف عياد - خلال لقائه اليوم الاثنين بأئمة وعلماء كردستان -العراق وذلك ضمن فعاليات دورة تدريبية تعقد بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وتستمر فعالياتها حتي الشهر المقبل - أن الاعتقاد بأن أسلوبا واحدا في الخطاب هو الأسلوب المناسب للجميع خطأ يقع فيه الكثيرون، فيجب الأخذ في الاعتبار بأن الجمهور يجمع بين أفكار وثقافات متباينة وانتماءات متكاثرة وعقليات متفاوتة وعادات وتقاليد عديدة.

وأوضح أن الدعوة إلى الله لا تتم بمجرد تبليغ الأحكام والأدلة فقط، وإنما باتخاذ الوسائل الحكيمة للوصول إلى هداية الناس، وتوجيههم إلى ضرورة ثقل مواهبهم المعرفية وإكسابهم خبرة التعرف على المنهج الأزهري الوسطي وعن فائدة العلم ووجوب تحصيله من العلماء بما يساعد على إكسابهم التفريق بين الصحيح والخاطئ بالنسبة للأفكار والاتجاهات التي يموج بها عالم اليوم.

وطالب عياد، الأئمة بأن يكونوا خير مثال للعالم الواعي بعصره ومتغيرات وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، من خلال معالجة ثقافية شاملة وتجديد فكري كامل مرتكز على محورية قيم التعايش والتسامح.



