الصحة: خط ساخن بلغتين لتأمين بطولة أمم أفريقيا

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة للتأمين الطبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ووضع خطط للطوارئ والخدمات الإسعافية البرية والنهرية، والجوية، واستعدادات القطاع الوقائي والعلاجي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،على جاهزية جميع المستشفيات في المحافظات الخمس التي ستقام عليها مباريات البطولة وهي "القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد "، حيث تم تأمين مواقع الملاعب (المباريات و التدريب) والتأمين الطبي للجماهير من خلال توفير سيارتي إسعاف داخل الملعب و ٨ سيارات في محيط الملعب الخارجي، بالإضافة إلي الدعم الإسعافي من القطاعات المجاورة، كما تم تأمين الوفود و مقرات إقامة المنتخبات المشاركة بتوفير سيارة إسعاف لكل فندق بالإضافة إلي سيارة إسعاف مصاحبة لكل فريق .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغات " الإنجليزية والفرنسية" حيث يتلقى الخط الساخن جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، مضيفًا أنه سيتم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي يقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار ٢٤ ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية ،بالإضافة إلي استقبال البيانات في حالة وجود مصابيين، وحصر عدد البلاغات من خلال نظام مميكن.

وأضاف مجاهد أنه تم توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة موزعة على المطارات و المعابر البرية والبحرية تحوي " جهاز صدمات، جهاز تنفس صناعي، جهاز مراقبة عمليات حيوية Monitor، حقيبة طوارئ متقدمة، ونقل آمن و عزل للحالات المرضية المعدية".

وأشار مجاهد إلي أنه تم التنسيق مع مديري المدريات في المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال مراقبة الأغذية والمياه وترصد الأمراض المعدية ورصد الحالات المرضية في الفنادق وأماكن إقامة الوفود المشاركة في البطولة والمطاعم المحيطة، مضيفًا أنه تم تحديد عدد (2) مستشفى متخصصة بكل محافظة من المحافظات المقام عليها البطولة، حيث تم إخلاء 30% من أسرة المستشفيات المعنية في التخصصات الحرجة والجراحية والحروق، فضلا عن توفير مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، كما تم التأكيد علي تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الإستعداد في تلك على المستشفيات للقصوي خلال فترة البطولة.