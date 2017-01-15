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الامير وليام يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الاستقرار بالشرق الاوسط

الامير وليام يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الاستقرار بالشرق الاوسط

الامير وليام يشيد بدور مصر المحورى فى تعزيز الاستقرار بالشرق الاوسط

تاريخ النشر

استقبل الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي العهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء لدى وصوله قصرباكينجهام الملكى بالعاصمة البريطانية لندن.

وأشاد الأمير وليام بدور مصر المحورى فى تعزيز الاستقرار بالشرق الاوسط وافريقيا.


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