اهم احداث اليوم الاحد 23 يونيو









اضاءة رئاسية جديدة على المحور الاقتصادى وجه خلالها الرئيس السيسى فى اجتماع مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والمالية والداخلية و رئيس المخابرات العامة ، وجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.





السيسي يوجه بالاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروة البترولية

وفى اجتماع رئاسى اخر بوزراء الاثار والسياحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وجه الرئيس السيىسى بمواصلة العمل بهذا المشروع الحضاري العظيم، وضمان إدارته وتشغيله طبقاً للمعايير العالمية، مشدداً على الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع، وبمراعاة إبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية خلال العرض المتحفي، وكذا الالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ وحُسن إدارة الموارد





السيسي يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

سياسيا ... توجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى جمهورية روسيا الإتحادية في زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي.





وزيرا الدفاع والخارجية يتوجهان لروسيا الاتحادية في زيارة رسمية

وفى موضوع اخر ... اكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،خلال استقباله مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية لا زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها، مبينًا أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان.









الإمام الأكبر: على المسلمين في الغرب أن يهتموا بالقيم في مجتمعاتهم

من جانبه قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال استقباله الوفد الامريكى "إن الفتوى ليست جامدة، ولكنها مرنة وتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وتراعي طبيعة المجتمعات والمصلحة العامة للناس، ومعالجة لما يطرأ من قضايا يحتاج الناس إلى رأي شرعي فيها".





علام: الفتوى ليست جامدة ويجب أن تكون معالجة لقضايا الناس





ومازلنا مع نشاط فضيلة الامام الاكبر حيث استقبل اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية الذى عرض على فضيلته برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني.

الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي

دوليا ... قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، "إن مفهوم الحرب النووية المحدودة، الذي تحدثت عنه القيادة الأمريكية مؤخرا، يعتبر ممارسة خطيرة تدفع الكثير من الدول إلى بناء ترساناتها النووية".

روسيا: حديث واشنطن عن حرب نووية محدودة يتسم بالخطورة

افريقيا ... لقي رئيس أركان الجيش الإثيوبى ورئيس ولاية أمهرة مصرعهما فى محاولة انقلاب.







مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى اثر محاولة انقلاب





اقتصاديا ... التقى السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس، مع السيد Angel Gurria سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سُبل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والارتقاء ببيئة الاستثمار والأعمال وفقاً للمعايير العالمية وإرشادات المنظمة في هذا الشأن.

انعقاد منتدى الاعمال المصري البرازيلي بمشاركة 22 شركة برازيلية





اقتصاديا ايضا ... اختتمت اليوم الاحد أعمال منتدى الاعمال المصرى البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة فى المنتدى فى مجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والاعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.





انعقاد منتدى الاعمال المصري البرازيلي بمشاركة 22 شركة برازيلية







محليا ... تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 23 يونيو 2019 وحتى 15 يوليو 2019.

فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ومن انبائنا الثقافية ... تحت عنوان محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر إصدرت وزارة الآثار كتالوج جديد باللغتين العربية و الإنجليزية لإبراز تلك الرحلة والتعريف بها و بالأماكن التي زارتها العائلة المقدسة في مصر حتي تأخذ تلك الأماكن مكانها اللائق بين المزارات الأثرية الدينية السياحية داخل مصر و خارجها على المستوى العالمى.





الاثار تصدر كتالوج عن محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وحول فعاليات الكان 2019 ، حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب ناميبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على استاد السلام بالقاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.





المغرب يستهل مشواره بالأمم الإفريقية بفوز صعب على نامبيبا بهدف نظيف





وغدا .. تنطلق مباريات المجموعة الخامسة غدا، بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في نسختها 32، فيما تختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة المقامة على ملعب السلام بالقاهرة.





غدا...افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية

وعن امنتخب الوطنى ... عقد خافيير اجيرى المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم اجتماعا مع اللاعبين طالبهم بضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا لفرض المزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة

اجيري يطالب لاعبيه بالابتعاد عن السوشيال ميديا





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات القاهرة العظمى 37 والصغرى 25، الاسكندرية 31 و24، مطروح 30 و23، شرم الشيخ 39 و28.





ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 37

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