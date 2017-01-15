شكري يلتقي نظيرته السودانية فى أول لقاء لهما عقب توليها منصبها

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، في مستهل زيارته الحالية إلى الخرطوم نظيرته السودانية أسماء عبدالله فى أول لقاء يجمعهما بعد توليها المنصب، لبحث سُبل دفع مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المُشترك.

يأتى ذلك قبيل إجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذلك إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الإفريقي.







