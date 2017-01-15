وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرعي توثيق بالإسكندرية

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم قرارا بإنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم "فرع توثيق مركز خدمات بريد الحركة" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره في محطة مصر بمبنى مركز الحركة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق محرم بك.



كما أصدر وزير العدل -حسبما نشرت صحيفة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء- قرارا بإنشاء "فرع توثيق مركز خدمات بريد الإسكندرية" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ومقره مركز خدمات بريد الإسكندرية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجي.

جاء قراري وزير العدل عقب الإطلاع على قانون التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري.



