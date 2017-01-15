التخطيط تنسق لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية؛ لتحقيق التنمية المستدامة..مشيرة إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجامعة العربية؛ لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها معهد التخطيط القومي، اليوم الأحد، حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت والبنك الدولي بهدف تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - مشاركة مصر في إعداد التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمن رصد حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة (2015-2018)، وكذلك استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018، بالتعاون والشراكة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات أخرى للأمم المتحدة.

وأضافت أن هناك تحديا أساسيا يواجه دعم عملية التنمية المستدامة يرتكز في توافر وإتاحة البيانات بالتصنيفات المطلوبة، المتمثلة في الموقع الجغرافي والسن والجنس..مشيرة إلى سعي مصر للتعامل مع هذا التحدي، من خلال التطوير الشامل لمنظومة البيانات.

وأكدت دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الريادي في هذا المجال، والذي قام بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الأخرى بتطوير استراتيجية إحصائية وطنية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في مبادرة (تفعيل)، والتي تعمل على تفعيل دور المحليات في جمع وقياس البيانات على المستوى المحلي، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل بنك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وأشارت إلى عقد مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الأسبوع الماضي، والذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، حيث تم خلاله تقديم عدد من الدراسات المتعمقة، التي تستعرض السياسات السكانية، وتحلل أوضاع قطاعات تنموية مهمة في مصر هي (التعليم والصحة والتنمية العمرانية).



