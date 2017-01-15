642 ألفا و487 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 391 ألفا و241 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الكيمياء، كما أدى 251 ألفًا و246 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الشرقية "إدارة أبوكبير"، ومحافظة الإسماعيلية "إدارة القنطرة غرب"، ومحافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة مطروح "إدارة مطروح"، ومحافظة الجيزة "إدارة شمال الجيزة"، ومحافظة سوهاج "إدارة جهينة"، ومحافظة البحر الأحمر "إدارة الغردقة"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، بينما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 191 طالب/ طالبة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 29/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 266 ألفا و30 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 117 ألفا و71 طالب/ طالبة.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية يوم السبت 29/6/2019 الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 253 ألفا و932 طالب/طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا بإجمالي عدد 150 طالب/ طالبة، وفي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي عدد 215 طالب/ طالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم السبت 29/6/2019 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في الورقتين (الأولى، والثانية) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة.



