"الهجرة" تشارك في منتدى الصداقة اليونانية المصرية بالإسكندرية

تشارك وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية بعروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية، والذي ينعقد تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2019، بتنظيم من المركز التربوي والثقافي للجالية المصرية المقيمة في اليونان، بالتعاون مع جمعية "بطليموس اليونانية" و"الجمعية العلمية اليونانية".

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الفعالية الرئيسية للمنتدى ستعقد بمكتبة الإسكندرية يوم 17 نوفمبر 2019، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من اليونانين في مصر، وأكثر من 120 من اليونانيين القادمين من خارج مصر، مشيرة إلى أن المنتدى يأتي امتدادا لسلسلة الفعاليات التي يتم تنظيمها بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي في ضوء مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التي أطلقت في أبريل ٢٠١٨، بين الجاليات الثلاثة المصرية واليونانية والقبرصية وبتشريف من رؤساء الثلاث دول، والتي تلاها نسختان في لندن وفي أستراليا بين جاليات الثلاث دول أيضا والشباب المقيمين بها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية، وقيم الصداقة، وإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلدين.

ومن جانبه، قال أحمد عطية منسق الفاعلية ورئيس الجالية المصرية في اليونان، إن المنتدى العلمي والثقافي للصداقة اليونانية المصرية، مبادرة ذات أهمية ثقافية كبيرة بدأها المركز التربوي والثقافي للجالية المصرية المقيمة باليونان بالتعاون مع جمعية "بطليموس اليونانية" و"الجمعية العلمية اليونانية" التي تعقد لأول مرة في بلاد النيل من 15 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2019.

وأضاف عطية أنه تم عقد المنتدى الأول في مدينة "كافالا" باليونان في عام 2018، ويعقد هذا العام في مصر على مدار أسبوع بين مدن الإسكندرية والقاهرة والأقصر، على أن تكون الجلسة الافتتاحية في مدينة الإسكندرية.



