تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين بالوزارات

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي, عن استمرار تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين " موظفون عمال وسائقون" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة; تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك السائقين على الطرق السريعة, بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.







وذكر بيان صادر عن الصندوق, اليوم الأربعاء, أنه من المستهدف الكشف على ما يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز الإداري للدولة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية, للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة, وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ومن هم دون ذلك ويثبت تعاطيهم للمواد المخدرة يتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبة إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.





ويقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديها, وأعدادهم وأماكن تواجدهم; من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين فيها للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة, وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها; لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف, كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية.







