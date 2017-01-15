نشرة المساء من اخبار مصر

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الإمام الأكبر: على المسلمين في الغرب أن يهتموا بالقيم في مجتمعاتهم
علام: الفتوى ليست جامدة ويجب أن تكون معالجة لقضايا الناس
"التعليم" توضح موقف المعلمين في مسابقة العقود المؤقتة
وكيل مجلس النواب يبحث مع رئيسة البرلمان الصربي قضايا مشتركة للبلدين
الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي
عبد العال: لن نتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة.. وغدا التصويت على الموازنة
عبد العال يحيل لـ "التشريعية" مشروع تعديل قانون "العقوبات"
السيسي يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
مدبولي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الألماني
السيسي يوجه بالاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروة البترولية
الفرزلى: المطالبة بعودة النازحين إلى سوريا ليست أمرا عنصريا
الدفاع الروسية تتسلم مروحيتين جديدتين طراز "مى 28 إن إم"
المكسيك تنشر الحرس الوطنى لمراقبة الحدود مع امريكا
استاد السلام يستعد لاستضافة مباراة المغرب ونامبيا في الرابعة والنصف
رابطة دول "الآسيان" تقرر التقدم بطلب استضافة مونديال 2034
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