اهم احداث اليوم السبت 7 سبتمبر









فى زيارة موسعة استهدفت الوقوف على اخر التطورات بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا ، اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020.









رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات بالمطاهرة

بالصور .. مدبولى يشدد على سرعة تطوير مستشفى المنيا للتأمين الصحي

بالصور .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المتحف الآتوني بالمنيا

بالصور .. مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنيا

بالصور .. رئيس الوزراء يتفقد مشروع "شارع مصر" بالمنيا

مدبولي يتفقد مشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي ويوجه بسرعة التنفيذ

مدبولى يتفقد محور كوبري سمالوط على النيل..ويؤكد: نستهدف تنمية الصعيد

رئيس الوزراء يزور مجمعا لصناعة المنسوجات بالمنيا

رئيس الوزراء: الانتهاء من محاور الصعيد منتصف عام 2020





دوليا ... أعلنت إيران السبت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية.





إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

اقتصاديا ... نظمت هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية بإقليم كردستان ( العراق ) وهونج كونج ، شملت مجالات الجلود والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية .





بالصور..هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية





اقتصاديا ايضا ... نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44,6% زيت خام ومتكثفات، و53,5% غاز طبيعي، و1,9% بوتوجاز.





بالإنفوجراف..تعرف على إنجازات قطاع البترول بال5 سنوات الماضية

رياضيا ... تأهل المصري علي فرج إلى الدور النهائي لبطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شنغهاي، التي تختتم غدا الأحد.





علي فرج يتأهل لنهائي بطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش





كما تأهلت المصرية رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، إلى المباراة النهائية لبطولة (جى بى مورجان) الصين المفتوحة للإسكواش والتي تختتم غدا. وفازت الوليلي على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت دقيقة 37 ، وجاء نتيجة الأشواط 11-8 و 12-10 و 11-8 .





تأهل رنيم الوليلي إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش





كما تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي إلى الدور النهائي لبطولة "جي بي مورجان" الصينية للإسكواش، التي تستضيفها مدينة شنغهاي، التي تختتم غدا.





محمد الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش





وقد جدد المصريون تربعهم على عرش الاسكواش بعد سيطرتهم على المراكز الأولى في بطولة الصين المفتوحة للاسكواش وتأهل مصريين ومصريتين الى المباراتين النهائيتين لبطولتي الرجال والسيدات.





نهائي مصري في بطولة الصين المفتوحة للاسكواش رجال وسيدات

رياضيا ايضا ... تأهلت البطلة جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه إلى نهائي وزن أقل من 61 كجم في الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في اليابان.





المصرية جيانا فاروق تتأهل لنهائي الدوري العالمي للكاراتيه

كرويا ... ناشد الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بالإلتزام بالأخلاق الرياضية خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين فريقى الزمالك وبيراميدز وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.





الاتحاد المصري للكرة يناشد بالالتزام بالأخلاق الرياضية بنهائي كأس مصر

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد, غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية, مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد, حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن فى مصر: القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34، والإسكندرية 23 - 30 ، ومطروح 23 - 30 ، والعريش 22- 30 رفح، وشرم الشيخ 29 - 36 ، والغردقة 27 - 36، والأقصر 28 - 39 ، وأسوان 29 - 39 ، وشلاتين 29- 36.





غدا..طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34

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