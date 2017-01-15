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محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة 5 قضايا إرهابية

محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة 5 قضايا إرهابية

محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة 5 قضايا إرهابية

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أكدت مصادر مُطّلعة بأنه يتم حاليا اعادة محاكمة الإرهابي هشام عشماوى حضوريًا على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيًا.

وأضافت المصادر أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

مشيرة الى ان ذلك يتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإعادة محاكمته حضورياً فى القضايا سالفة الذكر أمام القضاء العسكري.


وكانت المخابرات العامة المصرية تسلمت الارهابي عشماوي مايو الماضي من الجيش الوطني الليبي، و الذي ألقي القبض عليه في حي المغار بمدينة درنة وهو يرتدى حزام ناسف، أكتوبر الماضي.




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