بيت العائلة المصرية يبحث اليوم تقوية الروابط الاسرية

يعقد بيت العائلة المصرية، اليوم الاثنين، ورشًا تدريبية لتدريب المدربين بعنوان "تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب".

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق عام ييت العائلة، إن الورش التدريبية سوف تعقد لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يونيو، بالقاهرة، بمشاركة 40 واعظًا من الأزهر الشريف و40 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، وعدد من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.

الجدير بالذكر، أن بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.



