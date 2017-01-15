نشرة المساء من اخبار مصر

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ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة
قمة الأعمال الصينية العربية تؤكد اهمية مبادرة الحزام والطريق
نوفمبر..انطلاق المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية"بيزنكس 2019
تراجع أسعار الذهب عالميا مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن
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