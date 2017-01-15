مستشفى الاسماعيلية العام يستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد

تتابع وزارة الصحة والسكان، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام لمتابعة، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تفقدت المستشفى اليوم، حيث بدأت جولتها بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجهت بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذي يحقق تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الفريق الطبي بالمستشفى.

وأوضح البيان أن تكلفة أعمال تطوير المستشفى تقدر بـ362 مليون جنيه، وأن الوزيرة وجهت بسرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها قبل 30 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل 13 غرفة عمليات بدلاً من 6غرف، و382 سريراً بدلاً من 314 قبل التطوير، إضافةً إلى 33 عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على4 أسرة تراياج، 18 سرير ملاحظة، 8 أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى 6 معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على 64 سرير عناية مركزة، و32 حضانة، و85 ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.

وتعد محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتي يتم تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي.



