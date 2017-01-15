متحدث النواب: حفل افتتاح أمم أفريقيا يؤكد قدرة مصر على تحقيق المستحيل

وصف المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بأنه "تاريخي ومبهر"، ويؤكد أن المصريين لديهم القدرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق المستحيل، خصوصًا في ظل خوض تحدي تنظيم البطولة في وقت قصير.

وحيا حسب الله - في بيان صحفي - كل يد مصرية عملت بكفاءة ومهنية وحرفية في المشروعات الكبيرة الخاصة بإقامة البطولة في وقت قياسي خلال 6 أشهر فقط في حين كانت هذه المشروعات تحتاج إلى سنوات.

وأعرب المتحدث عن التقدير لجماهير كرة القدم سواء الذين تواجدوا بالمدرجات أو خارجها على تشجيعهم المشرف، والذي يؤكد للعالم كله عظمة المصريين.

ونوه بنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم الذين اسعدوا الشعب كله بفوزهم المستحق على فريق زيمبابوي في مباراة الافتتاح؛ مؤكدًا أن نجوم "الفراعنة" كانوا على مستوى المسئولية طوال المباراة وأثبتوا قدرتهم على المنافسة على البطولة مع تطور مستوى الأداء مع مرور المباريات، وأنهم لا هدف لهم سوى إسعاد الجماهير.