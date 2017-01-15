نشرة المساء من اخبار مصر

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السيسي يؤكد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات في مختلف التحديات
سفير مصر بالخرطوم: القاهرة تقف على مسافة واحدة من الجميع بالسودان
رئيس الوزراء يؤكد على توفير الدعم الكامل لمشروعات الانتاج الداجنى
السيسي يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين
بالصور .. الزراعة تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين
استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية
مدبولى يُكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بدمياط
عودة 284 مصريا ووصول 233 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
"الهاملي": إنهاء كافة مشاكل العمالة المصرية بالإمارات
مدير العمل الدولية :ملتزمون بالتعاون مع مصر للتوافق مع وظروف العمل
إعادة تسيير الطيران من أذربيجان إلى القاهرة وشرم الشيخ بداية يوليو
تأجيل محاكمة 215 إخوانيا بـ"كتائب حلوان" الإرهابية لـ21 يوليو
مفتي الجمهورية يستقبل إمام مسجد نيوزيلاندا الذي شهد الأحداث الإرهابية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإزالة بمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون
مدبولى يتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية وتطوير منطقة الفسطاط
غلق طريق الإسكندرية الزراعى بدمنهور جزئيا لإنشاء كوبرى علوى
الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الأرجنتين وأوروجواي
رئيس الوزراء الصومالي يتفقد نقطتين أمنيتين عقب تعرضهما لهجمات تفجيرية
اعلان قائمة المنتخب المالي المشاركة في نهائيات امم افريقيا مصر 2019
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