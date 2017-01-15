رئيس النواب يشهد افتتاح مستشفيتي "الأطفال والمسنين" بجامعة عين شمس









يفتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ود.عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعين لمستشفيات جامعة عين شمس.

تبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء ونواب رئيس الجامعة، ود. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

وصرح المتيني، بأن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين قد تم الانتهاء منه بتكلفة تجاوزت ٩٠ مليون جنيه ليكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط، الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن.

أما عن مستشفى الأطفال الجديد، أوضح المتيني، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه، وجار العمل حاليًا في المرحلة الثانية وهي تجديد المستشفى القديم وعودته إلى تراثه القديم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال وجراحاتها إلى ٦٥٠ سريرا بانتهاء الثلاث مراحل في عام ٢٠٢٢.



