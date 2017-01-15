مترو الأنفاق: تأخير بداية تشغيل محطة المرج الجديدة والقديمة غدا الجمعة

أعلنت شركة مترو الأنفاق، تأخير بداية التشغيل من محطة المرج الجديدة والقديمة "غدا الجمعة فقط" حتى الساعة الثامنة صباحاً، بدلاً من الخامسة وربع صباحاً، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل وهي المحطة الانتهائية للخط الأول في هذه الفترة.





يأتي ذلك نظراً لاستكمال الأعمال بالشبكة الكهربائية لمشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، الأمر الذي يتطلب فصل التيار الكهربائي في هذه المنطقة.





وأوضح بيان شركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها في الاتجاهين من محطة حلوان إلى محطة المرج الجديدة في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الجمعة 28 يونيو، وأن ذلك التأخير لن يؤثر على حركة مسير القطارات.





وناشد جميع الركاب الالتزام في هذه الفترة حتى يتم الانتهاء من أعمال الشبكة الكهربائية.







