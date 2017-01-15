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الداخلية تفرج عن 587 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى

الداخلية تفرج عن 587 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى

الداخلية تفرج عن 587 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى

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تواصل وزارة الداخلية الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون والإفراج بالعفو عن 234 نزيل بمناسبة عيد الأضحى لعام 2019م والإفراج الشرطى عن 353 نزيل بتنفيذاً لقرار  رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو .

فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (234) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (353) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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