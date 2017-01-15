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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى في 1817 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية، والتى يبدأ امتحانها في الـ 9 صباحًا، ويستمر حتى الـ 12 ظهرًا.
 
ويبلغ عدد الممتحنين لهذه المادة 620 ألفًا و782 طالبًا وطالبة، 618 ألفًا و383 طالبا وطالبة للغة الإنجليزية، و2380 طالبًا وطالبة للغة الفرنسية، و19 طالبًا وطالبة للغة الألمانية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.


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