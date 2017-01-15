سيدة بوروندي الأولى فى زيارة للمجلس القومي للمرأة

استقبل المجلس القومي للمرأة اليوم "سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي نكورونزيزا"، والتى تزور مصر حالياً بناءً على دعوة من انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، يرافقها وفد رفيع المستوى.

وكان فى استقبال سيدة بوروندي الأولى السفيرة منى عمر ومارى لوى عضوتا المجلس ، والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والأستاذة ايمان خليفة الأمين العام للمجلس .

تضمنت الزيارة جولة بالمجلس شملت تفقد معرض مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذى ينظمه فى إطار جهود المجلس لتسويق منتجات المرأة المصرية ، كما زارت مكتب شكاوي المرأة باعتباره حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية للدفاع عن حقوقها وتقديم الخدمات القانونيه لها.

واستعرضت السفيرة منى عمر تشكيل المجلس وأعضائه واختصاصاته وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، ولجانه ، وأشارت الى تاريخ نضال المرأة المصرية فى مائة عام ، كما عرضت السيدة مارى لوى جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

ورحبت الأستاذة ايمان خليفة بالسيدة الأولى على أرض مصر وداخل المجلس القومي للمرأة ، متمنية زيارة ممتعه وموفقة لوطنها الثانى مصر ، وتعاون مثمر مع المجلس.

من جانبها عبرت سيدة بوروندي الأولى عن سعادتها لوجودها فى مصر ، وداخل المجلس القومي للمرأة هذا الكيان الهام المدافع عن حقوق المرأة وتمكينها ، واشادت بجهوده للنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وعبرت عن أملها فى ان تشارك المرأة فى مصر فى أعمال مؤتمر منتدى بوروندى للمرأة لتبادل الرؤى والخبرات بين البلدين فى مجال تمكين المرأة.

يذكر ان هذه الزيارة هى الأولى لسيدة بوروندى الأولى لمصر ، وتستمر الزيارة ثلاثة أيام







