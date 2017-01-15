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البرلمان يوافق على قرار جمهورى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

البرلمان يوافق على قرار جمهورى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

البرلمان يوافق على قرار جمهورى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

تاريخ النشر

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

 وتهدف الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي، من خلال المساعدة في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، وتنسيق الرقابة على برامج الحماية الاجتماعية. 


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