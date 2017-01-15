أهم أحداث اليوم الإثنين 10 يونيو

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السيسي يوجه الحكومة بتوفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار
وفي سياق منفصل..
وجه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، لا سيما في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.. وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية
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الحكومة الكندية تدعم جهود منع انتشار الأسلحة النووية
لبنان: وزير شئون الرئاسة يحرص على العيش المشترك و"اتفاق الطائف"
وكالة الطاقة الذرية تعرب عن توترها بشأن الملف النووي الإيراني
بوتين يهنئ توكايف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
الصومال: مقتل 3 مسلحين لحركة "الشباب" واستعادة 3 قرى بإقليم "جدو"
الأمم المتحدة ترجح نزوح مليوني سوري إلى تركيا إذا احتدمت الاشتباكات
الجيش السوري يوسع عملياته العسكرية في حماة وإدلب
"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه
عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن
"فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني تطلق أول أكاديمية للإئتمان في مصر
"جلوبال تليكوم" تمنح البورصة ارتفاعات جيدة وسط ترقب لمحفزات جديدة
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مدرب المغرب يسمح للحارس المحمدي بالبقاء مع مالاجا لحسم الصعود لليجا
بعد فوزه بها للمرة ال` 12.. "رولان جاروس" البطولة المفضلة لنادال
أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة
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