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جنايات الزقازيق: المشدد 5 سنوات ل`5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية

جنايات الزقازيق: المشدد 5 سنوات ل`5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية

جنايات الزقازيق: المشدد 5 سنوات ل`5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق, برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي, اليوم الثلاثاء, بمعاقبة خمسة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2017, حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة من أعضاء الجماعة الإرهابية وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية وللتجمهر وتعطيل الحركة المرورية, وتمت إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 


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