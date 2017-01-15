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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق "الازدواج الضريبي" مع أوزبكستان

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق "الازدواج الضريبي" مع أوزبكستان

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق "الازدواج الضريبي" مع أوزبكستان

تاريخ النشر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها بتاريخ 11 مارس 2019. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الخميس.


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