بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا، حيث اقيم الحفل على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد) باليابان.‬



وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير، الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، كما عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وألقى الرئيس كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجميع في نهاية القمة، مشيرا إلى اتسام أعمالها بالصراحة والشفافية والإسهامات القيمة من جميع الأطراف المشاركة.



