اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"

بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"

بالصور.. السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد"

تاريخ النشر

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا، حيث اقيم الحفل على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد) باليابان.‬

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير، الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، كما عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وألقى الرئيس كلمة أعرب خلالها عن تقديره للجميع في نهاية القمة، مشيرا إلى اتسام أعمالها بالصراحة والشفافية والإسهامات القيمة من جميع الأطراف المشاركة.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content