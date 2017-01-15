مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود الطبية لمؤسسة أهل مصر

شهد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بموجبه تقوم الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمى للوفود الطبية وخبرات البحث العلمي القادمة إلى مصر ونقل الحالات المصابة في الداخل والخارج.



قام بتوقيع البروتوكول الطيار أشرف الخول، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ودكتورة هبه السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية بحضور لفيف من قيادات مصرللطيران ومؤسسة أهل مصر.

وفي هذا الإطار صرح الطيار أحمد عادل أنه من منطلق المسؤلية المجتمعية التي توليها مصر للطيران منذ نشأتها إهتماما كبيرا و تفعيلًا لدورها ورعايتها للعديد من مؤسسات المجتمع المدنى ستقوم مصر للطيران بتوفير العديد من خدمات السفر والتسهيلات اللازمة لمستشفى أهل مصر والأطباء المتعاقدين معها من جميع أنحاء العالم وكذلك نقل الحالات الحرجة من داخل وخارج مصر فالشركة تحرص على وضع مسئوليتها المجتمعية فى أولويات أجندتها السنوية وتشارك في مشروعات التنمية فى المجالات الطبية و العلمية و الثقافية والاجتماعية والرياضية و غيرها.



وأضاف الطيار أشرف الخولي رئيس شركة الخطوط الجوية أن هذا البروتوكول يتضمن تقديم تسهيلات وخدمات سفر لمدة 4 سنوات لهذه الوفود الطبية وكذلك التبرع لصالح المستشفي من خلال قيام أعضاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus بالتبرع بأميالهم الإضافية التي يحصلون عليها من خلال سفرهم المستمر على رحلات مصر للطيران لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان لتكون حصة إضافية من التذاكر المجانية للمستشفي

وقد أعربت الدكتورة هبه السويدي، عن خالص الشكر والتقديره للدور الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم أنشطة المؤسسة ، لافتة إلى أن ذلك ليس غريبا عليها صاحب الدور الاجتماعى الكبير فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية لما لها من تاريخ بارز فى دعم العمل الخيرى والمجتمعى فى كافة المجالات مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تدفع باقى المؤسسات الكبرى للتفاعل مع قضية الحروق والاستحابة لها ،وأيضا توعية المصريين بأهمية مواجهة مخاطر حوادث الحروق.



