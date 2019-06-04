مدبولى يُكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بدمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومنال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومسئولي عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.







وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على استكمال خطواتُ تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يُمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة الهامة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها، وكلف مدبولي بسرعة الإنتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والاسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها وذلك لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التي تُمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.





من جانبهم، أكد مسئولو البنوك أنهم يقومون حالياً بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، وذلك في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي.





وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فداناً، وتحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا؛ منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.







