تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم /الإثنين/ برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهم في قضية اتهامه وآخرين باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون، والمعروفة إعلاميا بقضية "خلية الزيتون"، إلى الأول من أكتوبر المقبل للمرافعة.

وكان النائب العام قد أحال القضية إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث نسبت إلى المتهمين اتهامات بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمى (سرية الولاء والبراء)، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما نسبت النيابة إلى عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون، ويدعى مكرم عازر و3 من العاملين لديه بمحل "كليوباترا للمجوهرات"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية، والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب والأقباط المصريين وناقلات النفط بقناة السويس، وكذا خطوط البترول والغاز الطبيعي الرابطة بين محافظتي السويس والإسكندرية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم بتصنيع محرك نفاث يمكن استخدامه في تصنيع طائرة بدون قائد لاستعمالها في أعمال الخلية العدائية، وتصميم سيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف محمولة للتحكم بها، وأيضا عمل تصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء وتصميم لقنبلة طائرة، والتي تعرف أيضا بالصاروخ (في وان) الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وإدخال تعديلات عليه وتوجيهه وإطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة إشعال كهربائية، فضلا عن أجهزة (جي بي اس) لتحديد المواقع والأماكن من خلال إحداثيات عبر الأقمار الصناعية.



