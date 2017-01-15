تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "خلية طلاب حلوان"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل لبدء المرافعات.

وسبق أن قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ16 متهما غيابيا بعد أن أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



