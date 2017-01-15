اليوم.. مطار القاهرة يستقبل آخر رحلات عودة الحجاج من جدة

تصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، آخر رحلات مصر للطيران من مطار جدة لعودة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام.

وتسير شركة مصر للطيران اليوم رحلة جوية واحدة من جدة واربع رحلات من المدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 800 حاج من حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.



وقدمت بعثة حج مصر للطيران بالسعودية تسهيلات كبيرة بالتنسيق مع السلطات السعودية، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.



وكانت مصر للطيران قد بدأت في 14 أغسطس الماضى تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية ،حيث نقلت الشركة حتي الآن أكثر من 65 الف حاج من جدة والمدينة المنورة .



كما وفرت مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج، وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات، لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



ومن المقرر أن تختتم مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة غدا الأربعاء، وبذلك تكون قد قامت بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينها 224 رحلة جوية من مطار جدة و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.



