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نشرة المساء من اخبار مصر

نشرة المساء من اخبار مصر

نشرة المساء من اخبار مصر

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اهم الاخبار

الجيش الثانى الميدانى ينظم زيارات لطلبة المدارس لشمال سيناء

البرلمان يوافق على مجموع نصوص تعديلات قانون هدم المبانى

البرلمان يوافق على 8 مشاريع قوانين للبحث عن البترول

حجز قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم

مدبولي يكلّف بالتعاقد مع شركة متخصصة لصيانة كافة صوامع القمح

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في انهيار برج كهرباء بأوسيم

الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى بقضية الواحات والمؤبد لـ 32

"محرز" أول عضوا في مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك

مدبولي: برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد هو أحد مُحركات التنمية

مدبولي يبحث مبادرة الرئيس لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع للمواطنين

مبدئيا .. البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة

عبد العال: على المالية ألا تكون بخيلة فى معاشات الشرطة

وزيرة السياحة البلغارية: مصر حققت العديد من الإنجازات في قطاع السياحة

تأجيل نظر قضية "خلية الوراق الإرهابية" إلى 24 نوفمبر للمرافعات

عبد العال: ضم مدة النواب المستقيلين من "الشرطة" بقانون مجلس النواب

بالصور..مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A220-300

البرلمان يوجه الشكر للجنة مصر فى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

مصر تشارك في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

وصول سفير الولايات المتحده جوناثان كوهين  إلى القاهرة

عبد العال يحيل قرارين جمهوريين ومشروعات قوانين للجان النوعية

البرلمان يفوض مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 54 طلبا عن سياسة الحكومة

مجلس النواب يفوض مكتبه فى تحديد موعد استجواب وزيرة الصحة

صندوق مكافحة الادمان: 2% من الموظفين ثبت تعاطيهم بعد الكشف

اول حاملة طائرات صينية الصنع تعبر مضيق تايوان

"الإعلام الفلسطينية" تطالب بتوفير الحماية للصحفيين

الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين شمالي البلاد

فوز مرشح مستقل نقيباً لمحامي بيروت بوجه أحزاب السلطة

أمريكا واليابان يتعهدون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالفيوم .. غدا
القوي العاملة: 200 فرصة عمل بلبنان برواتب مجزية
الصناعة: إجراءات حاسمة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات

على زين أفضل لاعب فى بطولة آسيا لكرة اليد

المدير الفني للأهلي يطمئن على اللاعبين المصابين في صفوف الفريق

مانشستر يونايتد الأكثر إنفاقاً على رواتب اللاعبين

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