البرلمان يحيل تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتضمن 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.

وأحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.



