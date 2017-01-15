البرلمان يحيل تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

تاريخ النشر
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتضمن 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.
وأحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
تاريخ النشر
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتضمن 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.
وأحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
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