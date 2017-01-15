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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

- السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لترسيخ الاستقرار الأمني وضبط الأسعار

- رئيس الوزراء يُتابع جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر

- غلق باب التسجيل بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

- تواصل اجتماعات سد النهضة بأثيوبيا لليوم الثانى على التوالى

- بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدني للبرج "الأيقوني" بالعاصمة الإدارية

- شيخ الأزهر: التسامح مبدأ إنساني يجب أن يحكم العلاقات بين البشر

- أمطار تضرب عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية

- زورق حربى إسرائيلى ينتهك المجال البحرى والجوى للسيادة اللبنانية

- رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بولاية كاليفورنيا

- إحراق مقر لقوات "الباسيج" في مدينة كرج بطهران

- ارتفاع عدد قتلى اشتباكات بوليفيا إلى 9 أشخاص

- "الصفدي" يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريرى

- "الدفاع الجزائرية": اتخاذ الاجراءات الأمنية استعدادا لانتخابات الرئاسة

- السفارة الامريكية في لبنان تعلن دعمها للتظاهرات الاحتجاجية

- أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران

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