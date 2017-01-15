"الصحة" تؤكد جاهزية مستشفى"السلام بورسعيد" لتدشين التأمين الصحي رسميا

أكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية مستشفى السلام بورسعيد للتدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الشهر المقبل.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الخميس أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفيي السلام بورسعيد ورمد بورسعيد لمتابعة الاستعدادات النهائية للتدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وشددت الوزيرة على ضرورة شعور المواطن بالتغيير الإيجابي مع تطبيق المنظومة، عن طريق تقديم خدمة طبية له وفق المعايير المعتمدة.

وذكر البيان أنه انطلاقا من أهمية دور الصيدلي في الخدمة الطبية، تتحمل الوزارة تكاليف الفرص التدريبية التي سيحصل عليها الصيادلة في إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى تحمل الوزارة لتكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات الصيدلة الإكلينيكية أون لاين" فور حصولهم على الشهادة.