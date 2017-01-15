الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفة للترحيب بزيارة السيسي

نظمت الجالية المصرية في ألمانيا اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام.

ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا، وصور الرئيس السيسي، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.

كما رددوا الهتافات المعبرة عن حبهم لمصر، وتقديرهم للرئيس السيسي، على خلفية الأغاني الوطنية.

وحرص الرئيس السيسي على تحية الجالية المصرية، والإعراب عن تقديره لتحملهم مشقة المجيء لتحيته.



