بدء تصحيح مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنه تم بدء العمل بجميع مقرات تقدير درجات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية (الإسلامية - المسيحية).







جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الاثنين، لمقرات تقدير الدرجات التابعة لقطاع القاهرة بمدارس (السعيدية الثانوية العسكرية للبنين بالجيزة - الخديوية الثانوية للبنين - السنية الثانوية للبنات); للاطمئنان على جاهزية المقرات، وذلك في إطار الاستعداد لتقدير درجات المواد التي تم الانتهاء من تأدية الامتحانات فيها.





يذكر أن إجمالي عدد المعلمين المشاركين في تقدير درجات امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية لهذا العام بلغ 11385 معلما تم توزعهم على 11 لجنة، بينما بلغ عدد مقدري مادة التربية الدينية المسيحية 470 مقدرا.



