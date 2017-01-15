الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه، اليوم الاحد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.



