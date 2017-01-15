الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

تاريخ النشر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه، اليوم الاحد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
تاريخ النشر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه، اليوم الاحد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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