اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

تاريخ النشر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه، اليوم الاحد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content