ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا /الاثنين/ طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.







وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة غدا في القاهرة 35/ 23، شبين الكوم 34/ 22، طنطا 34/ 22، دمنهور 32/ 21، الإسكندرية 28/ 21، مطروح 28/ 21، السلوم 30/ 20، بورسعيد 29/ 22.